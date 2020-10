So viel kostet Apples iPhone 12 mit einem 5G-Tarif

iPhone 12 mit 5G-Tarif bei Drei am günstigsten

Drei hat pünktlich zum iPhone-Launch sein Tarifportfolio überarbeitet und schickt nun mit dem „Perfect Unlimited“den günstigsten 5G-Tarif ins Rennen, der um monatlich 59,90 Euro erhältlich ist. Das iPhone kostet mit diesem Tarif 237 Euro. Auch hier erhält man dafür unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz von Drei mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde, sowie unlimitierte Telefonie und SMS in Österreich und im EU-Ausland. Das Roaming-Datenvolumen ist mit 35 Gigabyte begrenzt. Zusätzlich gibt es 500 Freiminuten für Telefonie aus Österreich in das EU-Ausland, sowie 300 Minuten für Telefonie in ausgewählte Drittstaaten.