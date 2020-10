Nach Wien-Wahl: Fahrplan zur neuen Koalition

„Michael Ludwig ist kein Mann, der Parallelverhandlungen führt“, ist hinter vorgehaltener Hand aus dem Rathaus zu hören. Nach der Wahl soll es jetzt relativ rasch gehen: Schon in wenigen Tagen könnte der Bürgermeister bekannt geben, mit wem er in Verhandlungen tritt. Am Freitag berät die Partei erstmals intern.