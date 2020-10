Erster Flirt zwischen Wahlsieger Ludwig und NEOS

Ludwig-Urteil: Veränderung in „gesellschaftspolitischen Fragen“

„Man hat jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass es bei manchen Themenschwerpunkten auch eine Verlagerung gibt. Diese Veränderung habe ich mit großem Interesse verfolgt“, so Ludwig. Vor allem jene in „gesellschaftspolitischen Fragen“ sehe er „sehr positiv“, man werde nun sehen, wie dies bei wirtschaftspolitischen Themen aussehe.