Hebein: „Auftrag für Fortsetzung von Rot-Grün“

„Außergewöhnlich“

Wie Hebein sprach sich auch der grüne Klubobmann David Ellensohn dafür aus, die Koalition mit der SPÖ fortzusetzen: „Es spricht eigentlich alles für eine Fortsetzung des rot-grünen Weges.“ „Außergewöhnlich“ sei für Hebein auch, dass in der Koalition in Krisenzeiten von Corona und Klima nicht nur der Erste, sondern auch der Zweite in der Koalition Zuwächse verzeichnete.