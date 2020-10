Samsung profitiert doppelt von Huawei-Sanktionen

„Es scheint, als würde sich Huawei stärker auf das Chipgeschäft von Samsung auswirken als am Markt erwartet, und auch das Smartphone- sowie Hausgerätesegment lief besser“, sagte der Chef der Analysesparte von Nomura, CW Chung. So waren in der Coronakrise zuletzt vor allem Luftreiniger für das eigene Zuhause stark gefragt.