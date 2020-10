Rekord: Seeadler aus NÖ flog bis nach Weißrussland

„Eine so weite Reise österreichischer Jungadler in den Osten Europas konnten wir bisher noch nie dokumentieren. Das unterstreicht die Wichtigkeit länderübergreifender Schutzmaßnahmen, ohne die es die Tiere nicht mehr in ihre ursprüngliche Heimat zurückschaffen, um selbst für Nachwuchs zu sorgen“, erläuterte WWF-Seeadlerexperte Christian Pichler.