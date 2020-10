Schösswendter: „Wollte nicht täglich streiten“

In Saalfelden wird man ihn selten sehen. „Ich wohne mit Freundin Sandra in Brunn am Gebirge, da werde ich vorerst bleiben.“ Außer es kommt ein Auslandsangebot. In Deutschland (2. Liga bei Union Berlin) war er ja schon. „Ich bin zuversichtlich, dass sich was ergibt“, sagt der 1,94 m große Abwehrhüne.