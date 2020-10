Bankraub für „besseres Auto“: 3 Jahre teilbedingt

In blütenweißen Hemden saßen die Mühlviertler vor dem Schöffensenat, eine weiße Weste haben sie aber nun nicht mehr. Denn bereits Anfang des Jahres kamen sie auf die Idee mit dem Raub, besorgten sie in Tschechien Sturmhaube und Gaspistole. Weil „bei einem Bankraub, da geht man nicht ohne was hinein“, sagt einer der Angeklagten.