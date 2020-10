GPS-Ei enttarnt illegale Schildkrötenschmuggler

„Zu wissen, dass ein hoher Anteil von Eiern in der lokalen Umgebung verbleibt, hilft uns bei unseren Bemühungen um den Naturschutz. Wir können diese nun darauf konzentrieren, das Bewusstsein in den lokalen Gemeinden zu schärfen und die Strafverfolgung auf dieses lokale Problem zu lenken“, so DICE-Forscherin Helen Pheasey in einer Mitteilung der Universität.