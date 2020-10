Milla Jovovich wird zum „Monster Hunter“

Constantin Film hat einen ersten Teaser-Trailer zu „Monster Hunter“ veröffentlicht. Der auf Capcoms gleichnamiger Spieleserie basierende Blockbuster soll voraussichtlich Ende April 2021 in die Kinos kommen. In der Hauptrolle: Milla Jovovich, die bislang Aushängeschild der „Resident Evil“-Filme war. Regie führt Paul W.S. Anderson, der neben der „Resident Evil“-Reihe bereits Games wie „Mortal Kombat“ oder „Dead or Alive“ auf die Leinwand gebracht hat.