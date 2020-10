Mit Defibrillator 34-Jährigem das Leben gerettet

„Wir waren gegen 14.35 Uhr zufällig auf Streife am Hauptplatz, als wir eine Menschentraube wahr genommen haben. Eine Person ist am Boden gelegen. Ich hab’ beim Aussteigen gleich instinktiv unseren ,Defi‘ mitgenommen. Zum Glück, denn in solchen Situationen geht es um jede Sekunde“, berichtet Florian Oberauer (30) von der Polizeiinspektion Sonderdienste. Ein Kellner (34) eines Speiselokals war mit Herzstillstand zusammengebrochen. „Er war völlig blau im Gesicht. Wir haben sofort mit Beatmung und Herzmassage begonnen. Ein Bundesheerler hat uns geholfen, den Kopf des Mannes gehalten und überstreckt, damit die Atemwege frei blieben. Er hat uns später erzählt, dass er zufällig in der Vorwoche einen Erste Hilfe-Kurs absolviert hat“, erzählt Oberauer von dem dramatischen Einsatz.