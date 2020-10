Airbnb schiebt Halloween-Partys den Riegel vor

Halloween steht vor der Tür, doch in den USA und Kanada dürften die gruseligen Feierlichkeiten am Monatsende heuer vielerorts deutlich kleiner ausfallen als sonst. Der Grund: Der Zimmervermittler Airbnb verbietet am Halloween-Wochenende zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus Reservierungen für eine Nacht. Bereits getätigte Buchungen würden storniert und die Kosten zurückerstattet, so das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag.