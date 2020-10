Neuer Seilparcours um 30.000 Euro steht bereit

Kinder können nun in Mülln wieder Spielen, Klettern und Balancieren. „Der Seilparcours bietet ein tolles kostenloses Freizeitangebot. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene - es ist für alle was dabei“, freut sich Sozialstadträtin Anja Hagenauer. Denn gerade in Zeiten von Corona sei Bewegung an der frischen Luft und in der Natur besonders wichtig. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit von städtischen Jugendbüros und den Stadtgärten. Kosten: 30.000 Euro.