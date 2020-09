Pensionist in Wohnung überfallen: Haftstrafen

Für eine brutale Home Invasion in Wien-Favoriten vor drei Jahren sind am Mittwoch zwei an der Tat beteiligte Männer zu je viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die beiden und ein weiterer noch auf der Flucht befindlicher Komplize hatten einen Pensionisten in seiner Wohnung niedergeschlagen und dann in einen Teppich gewickelt. Der damals 77-Jährige erlitt danach einen Herzinfarkt.