Nach Unfall mit Motorrad bewusstlos auf Gehsteig

Der 68-Jährige war gegen 13.05 Uhr mit seinem Motorrad von Radenthein kommend in Richtung Millstatt am See unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er bei Dellach auf der Millstätter Straße in der dortigen Linkskurve von der Straße nach rechts ab und touchierte die dortige Gehsteigkante. Dadurch kam er zu Sturz und blieb nach etwa. 20 Metern bewusstlos auf dem Gehsteig liegen. Verkehrsteilnehmer verständigen die Rettungskräfte, der Bewusstlose wird der Notärztin erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.