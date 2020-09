ÖAMTC-Studie: 4 € Spritpreis für Klimaziele nötig

Auf dem Land noch teurer

In abgelegeneren Gebieten wie dem Südburgenland oder Oberkärnten, wo die Distanzen länger sind, wären die finanziellen Auswirkungen auf den Pkw-Individualverkehr größer als im Umland von Städten. Am niedrigsten wären die Mehrkosten in Wien und Dornbirn, am höchsten in Güssing und Spittal an der Drau. Mögliche gegenläufige Effekte aus den geplanten Öffi-Milliarden und dem 1-2-3-Klimaticket wurden nicht berücksichtigt. Der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs könne den Zeitvorteil des Autos nicht kompensieren, so Helmenstein.