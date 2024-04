Gerettet! Das ist Silberberger nicht gut genug

Keine Betriebsausflüge

Am Dienstag wird sich die Truppe in Wattens wieder treffen, um den Plan für die letzten drei gemeinsamen Wochen festzulegen. Zu „Betriebsausflügen“ will Silberberger die Partien bei Blau Weiß Linz (Samstag, 17), gegen Altach am Tivoli und in Wolfsberg aber nicht verkommen lassen. Der Trainer will ein Ziel für die restlichen 270 Spielminuten – die Spieler haben Mitspracherecht. „Aber für mich macht’s schon einen Riesenunterschied, ob man Elfter oder Neunter wird.“