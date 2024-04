Wer den 68. Song Contest laut Statistik gewinnt

37 Länder treten heuer in Malmö beim 68. Eurovision Song Contest gegeneinander an. Nachdem im Vorjahr der Ukraine-Krieg die musikalischen Aspekte etwas in den Hintergrund drängte, könnte es diesmal die Debatte über die Teilnahme Israels angesichts des Gaza-Krieges, welche die Berichterstattung dominiert. Blicken wir deshalb zumindest im Vorfeld einmal rein auf das, was auf der Bühne geschieht.