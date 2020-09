Ein junges Hausärzte-Quartett für die Linzer

Längere Öffnungszeiten, neben Ärzten auch Therapeuten an einem Ort und ein starker Fokus auf Gesundheitsförderung und Prävention – das sind die Vorteile eines Primärversorgungszentrums für Patienten. Das Plus für die Mediziner: „Wir haben mehrere Berufe unter einem Dach, können uns austauschen und voneinander lernen. Zudem bleibt mehr Zeit für die Familie“, so Paul Schimmerl, einer der vier Hausärzte. Krankenkassen-Chef Albert Maringer: „Wenn die Gesundheitspartner an einem Strang ziehen, kommt etwas Gutes heraus.“