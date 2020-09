Alkolenker landete mit 2,3 Promille im Bachbett

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 28. September kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw auf dem Güterweg Ruttenstein Richtung Pierbach. In einer leichten Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab und stürzte die angrenzende Straßenböschung hinunter. Ebenfalls im Bachbett landeten zwei Fahrzeuge nach einer Kollision in Grünbach.