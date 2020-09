Reiter selbstkritisch: „Ich war da viel zu naiv“

Woran liegt’s, Herr Reiter? „Ganz einfach: Wir haben uns in den Spiegel geschaut. Es lag an der falschen Führung der ersten Mannschaft. Das hatte ich zu verantworten. Wir haben den Fehler korrigiert“, meinte der 48-Jährige. Der im Vorjahr unbedingt Heimo Pfeifenberger herlotsen wollte, was nicht gelang. Der nun aber mit Adonis Spica und dessen Vater Damir, der in Bosnien Erstliga-Erfahrung vorweisen kann, höchst zufrieden ist.