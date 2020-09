Mit Leib und Seele Pflegeausbildung abgeschlossen

„Krone“: Auf was wird in der Ausbildung besonders Wert gelegt?

Poxleithner: Das medizinische Basiswissen ist das Um und Auf. Insgesamt hatten wir 1870 Theoriestunden, lernten da wirklich jede Menge. Außerdem hatten wir extrem viele Praktika. Da waren wir immer für fünf Wochen in einer anderen Abteilung. Man kann sagen, dass wir die verkürzte Ausbildung von einer normalen Diplomkrankenschwester haben.