„Der Schneespuk ist schnell wieder vorbei“

Wie ein Winter-Wunderland präsentierte sich am Samstag der Feuerkogel. Und das, nachdem der September bis jetzt zu warm, sonnig und trocken gewesen war. Doch der Wetterumschwung mit der polaren Kaltluft wird nicht allzu lange anhalten. Am Donnerstag werden knapp 20 Grad erwartet. Dann klettert auch die Schneefallgrenze nach oben. „Ab 1500 Meter kann der Schnee liegen bleiben“, so ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl.