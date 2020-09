Bodenplatte schlägt in Auto von LH Stelzer ein

Die Frontscheibe des BMW 530 splitterte, brach aber glücklicherweise nicht. „Ich übe diesen Beruf jetzt schon seit 20 Jahren aus, aber so etwas hab' ich noch nie erlebt“, so Füreder. „Man kann froh sein, dass es so ausgegangen ist.“ Mit einem Ersatzwagen konnte Stelzer dann den Wien-Trip fortsetzen.