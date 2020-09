Neues Projekt hilft Flüchtlingen direkt vor Ort

Normalerweise reist Fotograf Pascal Violo für „National Geographic“ rund um die Welt. Zurzeit sollte er eigentlich in Kanada arbeiten. „Wegen Corona wurde aber alles abgesagt“, erzählt er. Aus der Not machte er eine Tugend und startete vor kurzem die „Karawane der Menschlichkeit“. Mit dem Projekt soll den betroffenen Flüchtlingen der Brandkatastrophe in Moria geholfen werden.