WHO hält über 2 Millionen Covid-Tote für möglich

UNO-Generalsekretär: „Virus weitgehend außer Kontrolle“

Ähnlich hatte es UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Vortag ausgedrückt. Er übte vor einer Sitzung des Sicherheitsrates scharfe Kritik am internationalen Umgang mit der Krise. „Die Pandemie ist ein eindeutiger Test für die internationale Zusammenarbeit - ein Test, den wir im Wesentlichen nicht bestanden haben“, sagte er in New York. Das Virus sei „weitgehend außer Kontrolle“. Grund dafür sei, dass es bisher weltweit an „Vorbereitung, Kooperation, Einigkeit und Solidarität“ gefehlt habe.