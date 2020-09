Virus bremst Stromfluss: Kelag mit Absatzrückgang

Das Corona-Jahr 2020 macht auch der KELAG zu schaffen. Am Freitag hat der Kärntner Energiekonzern das Halbjahresergebnis präsentiert: Während des Lockdowns ist der Stromabsatz in Industrie und Gewerbe eingebrochen, Das Konzernergebnis ist um drei Millionen Euro zurückgegangen, Investitionen stehen an.