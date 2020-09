Bei L 17-Ausbildungsfahrt mit Mama überschlagen

Über Böschung gestürzt

Der Wagen stürzte rechts über eine Böschung, überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 25 Metern am Dach zum Stillstand. Der 16-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem total zerstörten Pkw befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die beiden weiteren Autoinsassen wurden auch unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.