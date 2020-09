Bei 3-Minuten-Stopp von Zug Frau (25) überfallen

Die 25-jährige Frau befand sich in den Donnerstagmorgenstunden in einem Fernreisezug, der gegen 5.22 Uhr am Bahnhof Attnang-Puchheim einfuhr und drei Minuten Aufenthalt hatte. In dieser kurzen Zeit kam plötzlich ein unbekannter Täter in das Zugabteil der Frau und schnappte sich ihren Rucksack.