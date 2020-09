„Bei den neuen Maßnahmen fehlt mir die Logik“

„Ich verstehe nicht, warum die Wiener weiterhin in ganz Österreich unterwegs sind. Jeden Tag liest man, dass die Zahlen dort so extrem steigen und dann kommen sie zu uns und wir im Salzkammergut müssen das ausbaden“, ist Günther Rose vom Café Lafayette in Bad Ischl sauer. Grundsätzlich versteht er, dass man sich an Regeln halten muss. Bei den erneuten Verschärfungen fehlt ihm aber jede Logik: „Warum muss ich jetzt meine Bar zusperren, da hätte ich mehr Abstand zu den Gästen, als wenn ich ihnen alles zum Tisch trage? Und warum müssen meine Gäste den Mundschutz beim Klogehen wieder aufsetzen? Wenn sie ihn am Tisch abnehmen, verteilt sich durch die Klimaanlage sowieso alles im Lokal. Das ergibt für mich alles keinen Sinn mehr“, sagt Günther Rose.