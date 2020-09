Medienwerkstatt für Schüler

Die moderne Medienwerkstatt verfügt über eine hochwertige technische Ausstattung und kann damit auch mit großen Medienunternehmen mithalten. Den Schülern soll so der bestmögliche Start in eine berufliche Laufbahn in diesem Bereich ermöglicht werden. „Mit diesem Raum wird nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern es kann auch direkt vor Ort ausprobiert werden“, erklärt Direktor Aristoteles Papajanopulos.