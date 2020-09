Jede Woche Live-Hits, tägliche News & Hintergründe

Tägliche Sport-News über die Highlights der Sportwelt werden gejagt von packenden Talks mit dem „Who is who“ der Sportwelt. Michael Fally entführt Sie mit dem Sportchef der „Kronen Zeitung“, Peter Frauneder, jeden Montag hinter den Vorhang der Sport-Bühnen und verleiht „Krone oder Kasperl“ an die Sportler. Dazu kommen Jahrhundert-Goalie Michi Konsel mit seiner wöchentlichen Bundesliga-analyse und jede Menge Live-Sport: Jeden Freitag liefern wir ihnen das Top-Spiel der „Dritten Liga“ auf den TV-Schirm und am Wochenende präsentieren wir Ihnen den besten Handball Österreichs mit unserem Spitzenspiel aus der spusu Liga, der höchsten Spiel-Klasse.