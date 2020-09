Sorge wegen Bauprojekt mitten in den besten Rieden

Die Diskussionen wegen des Projekts bei der Dammgasse ziehen sich schon länger, der Widerstand in der Bevölkerung ist enorm. „Fruchtbare Äcker und Weingärten werden dadurch versiegelt. Dabei gibt es andere Gebiete, die besser geeignet wären“, ärgert sich eine Anrainerin. Das betroffene Grundstück zähle zu den besten Rieden. „Es wird ohnehin schon so viel verbaut.“ Wichtiger sei, Bauplätze für Jungfamilien zu schaffen. Großbauten sind hingegen vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Sie hoffen nun, dass in der Gemeinderatssitzung noch die Notbremse gezogen wird.