Falt-Smartphone Galaxy Z Fold 2 am Prüfstand

Software bereits gut angepasst

Die Software hat Samsung für eine so neue Gerätekategorie schon gut an die zusätzlichen Möglichkeiten angepasst: Die vorinstallierten eigenen Tools wechseln nahtlos beim Klappvorgang von einem Display aufs andere und auch andere verbreitete Apps, etwa von Google und Microsoft, machen von beiden Displays Gebrauch. Es gibt aber nach wie vor populäre Apps wie den Browser Firefox, die den schnellen Displaywechsel nicht unterstützen. Die Bedienung hat man geschickt an das Bildformat angepasst: Die Tastatur teilt sich im Tabletmodus in zwei mit dem Daumen gut erreichbare Teile.