Im Titelkampf setzt UBI Graz auf olympische Power

„Ich will in der Defensive aggressives Basketball und im Spiel nach vorne viel Tempo sehen. Die Mädels haben eine super Einstellung, das umzusetzen“, ist die neue Dame an der Seite begeistert. Wie auch von der Stadt: „Ich bin sehr herzlich empfangen worden. Es wird wirklich Zeit, Deutsch zu lernen.“ Am Sonntag wartet nun auf die Truppe rund um die Zugänge Valentina Mraulak und Monika Schwarzinger bei der Energie-Steiermark-Trophy in Graz die erste echte Standortbestimmung.