„Zufallsgenerator kommt für uns nicht in Frage“

Bei günstigen, preisgedeckelten Eigentumswohnungen in der Stadt Salzburg ist die Nachfrage klarerweise sehr hoch. Diese Eigenheime sind aber nur in begrenzter Zahl verfügbar. Die Frage, nach welchen Kriterien die Wohnungen daher vergeben werden sollen, ist eine komplizierte. Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) hat, wie berichtet, daher den Zufallsgenerator als eine mögliche Variante ins Spiel gebracht. Sie sieht diesen als das fairste Verfahren an, weil alle Interessenten,. die die Vorgaben erfüllen, damit die gleichen Chancen haben.