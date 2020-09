So tobt der digitale Weltkrieg, den keiner bemerkt

Es war ein einziges unvorsichtig gelegtes Kabel, das 2011 Hackern Tür und Tor zur niederländischen Zertifizierungsstelle DigiNotar öffnete. Microsoft, Google und eine lange Liste anderer Unternehmen vertrauten blind in diese digitalen Zertifikate, die die Echtheit ihrer Websites garantieren sollten - bis Hacker ein Leck bei DigiNotar ausnützten und Fälschungen in Umlauf brachten. Es ist, als gäbe es plötzlich gefälschte Pässe, die von den echten nicht zu unterscheiden sind - das Vertrauen in die Originale wäre von einem Tag auf den anderen weg. Der Vorfall hatte Auswirkungen in gigantischem Ausmaß: Gehälter konnten nicht ausbezahlt werden, Einwohner konnten nicht mehr mit PIN-Code bezahlen und Mangos verfaulten in Containern, weil ohne Zertifikate auch im Hafen nichts mehr funktioniert.