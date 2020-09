70. Todesopfer rund um Corona in Oberösterreich

66 Neuinfektionen

In Oberösterreich verzeichnete man am Montag 66 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, darunter zwei Reiserückkehrer. 747 Landsleute gelten aktuell als Covid19-positiv, 2715 sind in Quarantäne, 38 Patienten liegen im Spital, davon zwei auf einer Intensivstation.