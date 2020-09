Pannonische Weine auf dem Siegeszug um ganze Welt

Da könnten Staatsregierungen vor Neid fast erblassen. Ein Großaufgebot an Botschaftern und Diplomaten aus mehr als 20 Nationen ist, wie berichtet, zu einem Kulturaustausch der besonderen Art in Illmitz zusammengetroffen. Und zwar in einem idyllischen Weingarten, um Trauben für die „Cuvée Ambassador“ zu ernten.