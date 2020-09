Bildhübsches Aufbauspiel mit wilden Nordmännern

Der Name sagt alles: In „Viking City Builder“ sollen PC-Spieler bald florierende Wikingerdörfer voll wilder Nordmänner aufbauen und sich gegen Invasoren zur Wehr setzen. Das Einmann-Projekt wurde noch ohne konkretes Release-Datum auf Steam für den PC angekündigt. Im Trailer gibt es erste Einblicke in die bildhübsche Spielwelt, in der in „Viking City Builder“ gebaut und gekämpft wird.