Monster-Sonnenblume reicht fast bis unters Dach

Die Sonnenblume, die seit Juni im Gemüsebeet von Monika Frisch-Vilskotter wächst, wurde von ihr selbst gar nicht angebaut. „Der Samen dürfte von Vögeln stammen - wir haben in der Nähe ein Vogelhäusel aufgestellt“, rätselt die 60-Jährige. Damit das prächtige Gewächs nur ja nicht umfällt, wurde es mit einer Eisenstange abgestützt und im ersten Stock am Balkon festgebunden. „Auf die Weise haben sowohl ich und mein Ehemann genauso wie meine 90-jährige Mama Hilda und ihre Pflegerin Agnes etwas von der Blumenpracht“, so Frisch-Vilskotter.