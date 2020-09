Käuferin behält bei Probefahrt gestohlenes Auto

Die Betreiberin des Autohauses verklagte die Käuferin vor dem Landgericht im hessischen Marburg auf die Herausgabe des Autos und des Schlüssels. Die Beklagte erhob Gegenklage und verlangte ihrerseits die Herausgabe der Fahrzeugpapiere und des Zweitschlüssels. Das Gericht gab dem im April 2018 statt. Im Berufungsverfahren am Oberlandesgericht Frankfurt am Main wurde dem Autohaus Recht gegeben und es kam zu einem Revisionsprozess am Bundesgericht.