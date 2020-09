Adventmärkte bleiben in der Linzer Innenstadt

Noch bevor der Grünen-Antrag in der kommenden Gemeinderatssitzung am 24. September zur Diskussion steht, erteilt der zuständige Marktreferent Bernhard Baier diesem schon jetzt eine klare Absage. „Eine Verlegung der Märkte auf das Urfahrmarktgelände ist nicht geplant. Ein solche Maßnahme würde der Innenstadt massiv schaden und zudem die Durchführung in diesem Jahr gefährden“, so Baier. Unterstützung bekommt er dabei von City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner: „Die Christkindlmärkte bringen Frequenz und Kaufkraft in die Stadt. Eine Verlegung würde genau das Gegenteil bewirken. Gerade in diesem schwierigen Jahr darf dem Innenstadthandel kein Schaden zugefügt werden.“