Nach Party entsorgte 20-Jähriger Müll in Feld

Nach einer Geburtstagsfeier mit 30 bis 40 Teilnehmern in Schwanenstadt sammelte ein 20-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Vöcklabruck den aus Plastikflaschen, Plastikbechern, Aludosen, Speiseresten, Sektflaschen, gebrauchen Pappkartontellern, Plastikbesteck und Papier bestehenden Partymüll in neun schwarze Müllsäcke. Am Nachhauseweg folgte er dem Rat seiner mitfahrenden Freunde, er werde doch diesen Müll nicht mühsam im Altstoffsammelzentrum auseinander sortieren. Es sei doch viel einfacher den Müll in einem Maisfeld zu entsorgen. Diesen Tipp setzte er im Maisfeld eines Landwirtes um.