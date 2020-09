Orte, die Freude machen: Wo 10-Personen-Regel gilt

Gastro-Maskenpflicht, wo „Bewegung stattfindet“

In der Gastronomie gilt ab Montag nicht nur eine Begrenzung auf maximal zehn Personen pro Tisch, sondern auch eine allgemeine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht für das Servicepersonal und für Gäste, wenn sie nicht sitzen. Laut Kurz gilt die Maskenpflicht für Gäste in der Gastronomie überall dort, „wo Bewegung stattfindet“ - also etwa am Weg zum Tisch oder zur Toilette. Das Konsumieren von Speisen und Getränken im Stehen ist ohnehin nicht mehr erlaubt, was zum Beispiel das Stehen an der Bar mit einschließt.