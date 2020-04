Verwirrung um Osterfeiern: Erlass wird repariert

Viele Ausflugsgebiete bleiben gesperrt

Zugleich gibt es aber wegen der Virus-Gefahr in der Osterwoche viele Sperren von Erholungsgebieten. Das Burgenland hat etwa den Zugang zum Neusiedler See (Bild unten) verboten, viele Ausflugswege enden an Sperrgittern. Die sonst üblichen Familienfeiern zu den Feiertagen sollten heuer auch ausfallen. Ein Erlass des Gesundheitsministeriums regelte bis 13. April „häusliche Zusammenkünfte“ in Zeiten der Coronavirus-Pandemie.