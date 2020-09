Keine Entspannung rund um Niederösterreich-Cluster

Die Ausbreitung der Coronavirus-Cluster in Niederösterreich setzt sich weiter fort. So wurden am Donnerstag weitere Fälle rund um das Szene-Lokal Q-Stall in Krems gemeldet. Ebenso gibt es weitere Fälle nach dem Dämmerschoppen im Bezirk Zwettl. Dies hat nun auch zur Folge, dass die gesamte Belegschaft einer Firma getestet werden muss. Jener freiwillige Test, dem sich Landesvize Franz Schnabl (SPÖ) unterzogen hatte, fiel indes negativ aus.