780 neue Fälle - 366 davon alleine in Wien

Oberösterreich meldete am Donnerstag 124 neue Fälle, Niederösterreich genau 100. In Tirol wurden 65 Neuinfizierte verzeichnet, 51 in Vorarlberg und 27 in Salzburg. Die Steiermark meldete 21 Neuinfektionen, das Burgenland 14 und Kärnten zwölf.