Feiern auf 10 Personen beschränkt, Maske beim Wirt

Gesundheitsminister „kontrollierte“ Maskenpflicht in Wien

Gesundheitsminister Anschober machte sich am Donnerstag vor der Pressekonferenz der Regierung noch selbst ein Bild von der Situation in der Wiener Innenstadt (siehe Diashow oben). Nach einem Lokalaugenschein in diversen Geschäften, Museen und in der U-Bahn sei er „ein gutes Stück optimistischer als zuvor“, zumindest, was die Maske betrifft. Beim allseits bekannten Babyelefanten gebe es allerdings Nachholbedarf, so das Urteil des Ministers. Die besuchten Örtlichkeiten seien spontan und zufällig gewählt worden, wurde betont.