1500 Steyrer kochen schon 20 Tage ihr Wasser ab

Wenig Vertrauen

Einzig in der Gründbergsiedlung, in Unterhimmel, im Bereich um das Krankenhaus und der Steinfeldstraße, in Teilen von Aichet sowie in Teilen des Wehrgrabens gilt das „Abkochgebot“ weiterhin. Was den Steyrern dort verständlicherweise nicht nur wegen des penetranten Chlorgeruchs mächtig stinkt. Sie fühlen sich schlecht und teilweise zu spät informiert und jeder hat nach fast drei Wochen ein wenig das Vertrauen ins eigene Nass verloren. „Selbst wenn es wieder grünes Licht für unser Wasser gibt, werde ich sicher noch eine Woche warten, ehe ich es wieder trinken werde“, sagt etwa Alfred Spindelberger.